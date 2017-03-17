В Тюменской области оштрафовали собственницу "резиновой квартиры"

В Ялуторовске женщина фиктивно прописала у себя 13 человек, за что была оштрафована на 150 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.
За десять месяцев 28-летняя жительница Тюмени прописала в своей квартире девять граждан РФ и четыре гражданина Казахстана, однако эти люди с ней не жили, а были зарегистрированы фиктивно. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
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