В Тюменской области оштрафовали собственницу "резиновой квартиры"

За десять месяцев женщина прописала в своей квартире девять граждан РФ и четыре гражданина Казахстана

В Ялуторовске женщина фиктивно прописала у себя 13 человек, за что была оштрафована на 150 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

За десять месяцев 28-летняя жительница Тюмени прописала в своей квартире девять граждан РФ и четыре гражданина Казахстана, однако эти люди с ней не жили, а были зарегистрированы фиктивно. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 150 тысяч рублей.