В Подмосковье микроавтобус Citroen столкнулся с Lada Priora

В Шаховском районе Подмосковья столкновение микроавтобуса Citroen и автомобиля Lada Priora привело к гибели двух человек. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись последствий аварии.

После ДТП отечественный автомобиль загорелся. Судя по кадрам, вовремя потушить легковушку не удалось, и она полностью сгорела. Оба транспортных средства улетели в кювет. В результате аварии два человека погибли, еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента, в том числе причины ДТП.