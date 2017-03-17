В Псковской области пожилая женщина не дождалась скорой и умерла

В Псковской области медики скорой помощи не приехали ночью на вызов к пожилой пациентке, а появились только утром, когда женщина уже скончалась. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошел 5 марта. Пожилая женщина, жившая в деревне Новоржевского района, вызвала ночью скорую помощь, однако медики городской ЦРБ приехали только утром, когда узнали о смерти пациентки. Расшифровка звонков показала, что женщина на протяжении ночи два раза вызывала скорую, однако оба вызова были проигнорированы.

Региональное управление СК РФ завело на медиков уголовное дело по факту неоказания помощи больному. Медработникам может грозить до четырех лет лишения свободы.