Гендиректор "Аэрофлота" озвучил зарплату пилотов

Пилоты самолетов российской авиакомпании «Аэрофлот» зарабатывают в месяц примерно 470 тысяч рублей. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на заявление гендиректора авиаперевозчика Виталия Савельева.

Глава «Аэрофлота» отметил, что такая высокая зарплата не мешает иностранным гражданам уходить из компании. Помимо суммы в 470 тысяч рублей, пилотам начисляются надбавки и премии. Кроме того, им индексируется оклад, сказал Савельев и добавил, что даже если пилот по той или иной причине не летает, то ему все равно платят зарплату.

По данным авиакомпании, в прошлом году услугами «Аэрофлота» воспользовались более 43 миллионов пассажиров. Это на 10% больше, чем в 2015 году.

