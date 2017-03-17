Минтруд РФ подготовил календарь праздников на 2018 год

Минтруд РФ разработал календарь праздничных дней на 2018 год, который будет направлен на рассмотрение в правительство. Об этом пишет utro.ru.

В соответствии с календарем, в 2018 году новогодние каникулы будут длиться с 30 декабря текущего года по 8 января, февральские праздники - с 23 по 25 февраля, мартовские - с 8 по 11 марта, майские - с 29 апреля по 2 мая, выходным днем также будет 9 мая. В июне люди будут отдыхать с 10 по 12 июня, в ноябре - с 3 по 5 ноября.