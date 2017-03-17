Глава ВТБ Андрей Костин отреагировал на санкции Украины против банков

По словам главы ВТБ, он планирует продать "БМ Банк", который является дочерней организацией ВТБ на Украине

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него не оказались неожиданностью санкции Украины в отношении "дочек" российских банков. Об этом пишет utro.ru.

Радикальные силы в Киеве подталкивают банки РФ к уходу с украинского рынка, сказал глава ВТБ. Такое происходит не в первый раз, поэтому здесь нет ничего удивительного, отметил Костин и добавил, что украинские санкции негативно скажутся не только на российских банках, но и на простых украинцах.

По словам главы ВТБ, он планирует продать "БМ Банк", который является дочерней организацией ВТБ на Украине. Что касается банка "ВТБ Украина", то его уход с рынка понесет большие финансовые потери, заявил Костин.

Ранее Нацбанк Украины ввел запрет на вывод капитала из страны в отношении "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ. Это решение еще должен утвердить президент Украины Петр Порошенко.