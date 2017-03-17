Пострадавшая в ДТП с поездом "Тюмень-Махачкала" женщина умерла

Сейчас врачи борются за жизни троих пассажиров легкового автомобиля, в том числе – одного ребенка

В больнице умерла вторая жертва аварии легкового автомобилям с поездом в Дагестане, пишет megatyumen.ru 16 марта.

В реанимации умерла жена водителя легковушки, пострадавшей в аварии на железнодорожном перегоне Кизляр в Дагестане утром 15 марта. Водитель автомобиля «ВАЗ 2112» пытался переехать пути перед движущимся составом поезда, следовавшего по маршруту «Тюмень-Махачкала».

Несмотря на предупредительные сигналы и экстренное торможение, поезд протаранил легковушку.

Водитель машины погиб на месте. Его жена скончалась от травм в реанимации. Сейчас врачи борются за жизни троих пассажиров легкового автомобиля, в том числе – одного ребенка.