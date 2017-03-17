Правительство Чечни объявило тендер на "Шашлык-Машлык"

Чеченский правительственный комитет по госзаказу объявил конкурс на проведение фестиваля туризма «Шашлык-Машлык», пишет 15 марта телеканал «360».

Фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-Машлык» пройдет в Грозном 22 апреля. Финансироваться его проведение будет из бюджета республики. В условия контракта на 550 тысяч рублей входит трансфер гостей из аэропорта, их размещение в четырехзвездочном отеле, а также поставка 30 шатров и 30 мангалов, пяти кубометров дров и сувенирной продукции.

Заказчиком выступает комитет регионального правительства по туризму. Минфин России в 2017 году вкладывает в Чеченскую Республику около 40 миллиардов рублей.