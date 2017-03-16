Natura Siberica обвинили в жестокости к животным

Клиенты косметической компании Natura Siberica возмутились наличием в линейке товаров средств с пантами – рогами оленей, которые кровоточат при спиливании, пишет телеканал «360» 15 марта.

Скандал начался с того, что пользовательница Марина Зайцева опубликовала в соцсети обращение к Natura Siberica. Оно касалось пант – рогов оленей, срезаемых в период их ежегодного роста. Панты покрыты тонкой бархатистой кожей и наполнены кровью. При их добыче зажимают в тисках, а рога отрезают ножовкой или пилой. Выживают после этой процедуры не все животные. Девушка заявила, что отказывается покупать продукцию компании, пока средства на основе пант присутствуют в ассортименте.

Пост собрал десятки осуждающих комментариев и более 300 репостов. Представители Natura Siberica в ответ рассказали об активности компании в сфере экологии: например, об отказе тестировать средства на животных. По словам сотрудников фирмы, использование пантового экстракта сохраняет традиций и культуры северных народов. К тому же, для многих жителей Севера это – источник дохода. Панты, по словам представителей компании, срезают максимально щадящим способом: специальными ножницами и почти моментально. Угрозы для здоровья животных это не представляет.

Однако объяснения пользователей не удовлетворили, и в своем Instagram компания предложила голосование за или против производства косметики с пантокрином. На данный момент в голосовании лидирует вариант «против».