Житель Улан-Удэ вёз в Хабаровск наркотик в тюбике из-под зубной пасты

С поезда сообщением Москва — Владивосток сотрудники линейного отдела полиции сняли 34-летнего пассажира. На станции Биробиджан стражи правопорядка задержали жителя Улан-Удэ. Он пытался провезти в Хабаровск наркотическое вещество — гашишное масло.

Полицейские обратили внимание на мужчину из-за его нервного поведения. При досмотре правоохранители выяснили, что пассажир спрятал наркотик в тюбик из-под зубной пасты, поместил его во флакон из-под моющего средства, а для верности запаял в пачку с соком. Общий вес изъятого вещества составил около 500 граммов, что является крупным размером.

Со слов приезжего, он планировал устроиться на работу и остаться жить в Хабаровске, а наркотик вёз для личного употребления. Но у сотрудников полиции есть основания полагать, что гашишное масло мужчина планировал продать в дальневосточной столице. Также они выяснили, что фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями линейного отдела полиции на станции Биробиджан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 10 лет», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.