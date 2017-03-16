В Москве перевернулся автомобиль Lexus

На одной из набережных Москвы автомобиль Lexus съехал с трассы и перевернулся. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на видеозапись последствий аварии.

Водитель автомобиля Lexus наехал на бордюр, не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Очевидцы сообщают, что машина чуть не снесла ограждение, которое и спасло Lexus от падения в воду. В момент аварии в автомобиле находились водитель и два пассажира, которые получили незначительные травмы.