В Рязани пьяный водитель перегородил дорогу машине скорой помощи

В Рязани нетрезвый водитель Mitsubishi Lancer перегородил дорогу машине скорой помощи, чтобы забрать у медиков своего друга. Об этом пишет телеканал «360», ссылаясь на видеозапись инцидента, сделанную очевидцем.

Инцидент произошел 18 февраля. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель Mitsubishi Lancer не дал проехать скорой помощи и вытащил из спецмашины своего друга, который находился без сознания. Медики пытались убедить мужчину освободить дорогу и отдать им пациента, которого тот положил перед собой на снег. Но рязанец отвечал отказом и никого не подпускал к другу.

Когда приехали сотрудники полиции, водитель Mitsubishi оставил друга на снегу и поспешил удалиться. Пациент был погружен в машину скорой помощи и доставлен в больницу.