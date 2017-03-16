В Тюмени осужден интернет-мошенник

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть месяцев

Житель Тюмени воспользовался сердобольностью знакомой предпринимательницы, которая перевела ему 40 тысяч рублей на лечение его больного ребенка, которого на самом деле не было. Об этом пишет megatyumen.ru.

Житель Тюмени написал в интернете знакомой предпринимательнице, что собирает деньги на лечение своего больного ребенка, которому необходима операция в Китае. Бизнесвумен перевела 21-летнему злоумышленнику 40 тысяч рублей, после чего мошенник удалился из соцсети и скрылся с деньгами.

Женщина проверила счет на лечение в КНР, который скинул ей мошенник. Оказалось, что счет был зарегистрирован совсем на другого ребенка.

Осознав, что она стала жертвой обмана, потерпевшая позвонила в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело и начали расследование. Выяснилось, что злоумышленник придумал историю про своего больного ребенка с корыстной целью.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть месяцев.