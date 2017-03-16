В Тюмени водитель УАЗа устроил разборку на дороге с водителем иномарки

На одной из дорог Тюмени водитель автомобиля УАЗ «Патриот» нарушил правила дорожного движения и напал на водителя иномарки, который вовремя затормозил, не допустив аварии. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на видеозапись происшествия.

Водитель УАЗ «Патриот» резко выехал на главную дорогу с второстепенной и не стал виновником аварии только лишь благодаря реакции водителя затормозившей иномарки. Однако вместо благодарности по отношению к человеку, который спас его от ДТП, водитель отечественной машины выскочил на проезжую часть, подошел к иномарке и стал ругаться с ее водителем. Инициатор конфликта, высказывая свое возмущение, несколько раз хлопнул дверью иномарки, после чего вернулся в машину и уехал.

На сайте, где была опубликована видеозапись, пользователи раскритиковали водителя УАЗа, который так некрасиво повел себя.