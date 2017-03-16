В ХМАО столкнулись два "УАЗ Патриот"

14 марта в Сургутском районе ХМАО около половины пятого вечера произошло ДТП с участием двух «УАЗ Патриот», пишет 15 марта megatyumen.ru.
На 25 километре трассы между Нижнесортымским и Северным один из «УАЗов» под управлением 21-летнего водителя выехал на встречную полосу.
В результате лобового столкновения с автомобилем 37-летнего водителя в аварии получили травмы четыре человека.
УМВД по ХМАО сообщает, что владелец встречного автомобиля и его пассажиры, а также пассажир виновника ДТП, получили травмы различной степени тяжести.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.