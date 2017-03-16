В ХМАО столкнулись два "УАЗ Патриот"

В аварии пострадали четыре человека

14 марта в Сургутском районе ХМАО около половины пятого вечера произошло ДТП с участием двух «УАЗ Патриот», пишет 15 марта megatyumen.ru.

На 25 километре трассы между Нижнесортымским и Северным один из «УАЗов» под управлением 21-летнего водителя выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения с автомобилем 37-летнего водителя в аварии получили травмы четыре человека.

УМВД по ХМАО сообщает, что владелец встречного автомобиля и его пассажиры, а также пассажир виновника ДТП, получили травмы различной степени тяжести.