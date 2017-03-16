В Тюмени автобус столкнулся с легковушкой

В Тюмени водитель автобуса спровоцировал аварию с автомобилем Hyundai. Автобус 46 маршрута и легковой автомобиль южнокорейской марки попали в аварию из-за несоблюдения дистанции, пишет 15 марта megatyumen.ru. 14 марта на пересечении улиц Широтная-Монтажников автобус врезался в легковую иномарку. В результате ДТП пострадала 56-летняя кондуктор, которая получила ушибы, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

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