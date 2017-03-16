В тюменском кожвендиспансере в крупах нашли песок

Россельхознадзор обнаружил в областном кожно-венерологическом диспансере Тюмени 312 кило круп, смешанных с песком.

Как информирует 15 марта megatyumen.ru, эксперты Россельхознадзора проверили партию круп из тюменского кожно-венерологического диспансера. Оказалось, что содержание металломагнитной примеси в крупах в 4,4 раза превышает норму и опасно для здоровья пациентов.

В региональном управлении Россельхознадзора пояснили, что крупа попала в диспансер из-за ненадлежащего контроля во время приемки продуктов питания на склад. Виновное должностное лицо уже привлечено к административной ответственности.