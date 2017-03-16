Тюменец спровоцировал ДТП и получил травму

В Тюмени водитель проехал на красный сигнал светофора и попал в аварию, где получил травму.

14 марта перекрестке улиц Профсоюзной и Володарской в Тюмени произошла авария, пишет 15 марта megatyumen.ru.

После полудня на перекрестке столкнулись иномарки Honda и Volvo. Известно, что виновником ДТП областная Госавтоинспекция считает водителя японского автомобиля, который пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения своей машины со шведским авто 28-летний водитель Honda получил ушиб плеча.