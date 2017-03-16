В поезде Москва-Владивосток задержан пассажир с оружием и гранатами

Выяснилось, что правонарушитель ехал в Хабаровск, чтобы продать оружие

В поезде, следующем из Москвы во Владивосток, 38-летний мужчина пытался перевезти пистолет и гранаты Ф-1. Об этом пишет utro.ru.

Полицейские проверяли документы у пассажиров поезда, следующего по маршруту Москва-Владивосток. Один из пассажиров начал вести себя подозрительно, когда правоохранители просматривали его паспорт и билет. Полицейские нашли в сумке у жителя Псковской области две гранаты Ф-1, пистолет ТТ, глушитель и патроны.

Выяснилось, что правонарушитель ехал в Хабаровск, чтобы продать оружие. Покупателя он нашел в сети. Правонарушитель сообщил, что боеприпасы и оружие нашел в земле на огороде.

На мужчину заведено уголовное дело. Обвиняемому может грозить до восьми лет тюрьмы.