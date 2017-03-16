В Самаре из самолета выгнали волейболиста из-за высокого роста

В аэропорту Самары с рейса Самара-Москва был снят волейболист клуба "Факел" Александр Кимеров. Спортсмена объявили дебоширом за то, что он попросил бортпроводницу пересесть на другое место, поскольку не помещался в кресло из-за высокого роста (2,15 метра). Об этом пишет utro.ru.

Волейболист рассказал, что он вместе со своими одноклубниками решил вылететь в Москву раньше, чем вся остальная команда. Спортсмены выбрали рейс лоукостера "Победа". Когда пассажиры рассаживались, Кимеров понял, что ему неудобно сидеть на своем месте из-за высокого роста, и попросил бортпроводницу пересадить его, но женщина отказалась. Одна пассажирка предложила спортсмену поменяться местами, но стюардесса не разрешила пересаживаться.

Кимеров остался на своем месте, но ему пришлось выставить ноги в проход, что вызвало новое возмущение бортпроводницы. Волейболист попытался объяснить, что его рост не позволяет ему втиснуться в проем между креслами, на что женщина вызвала полицейских, которые объявили Кимерова дебоширом и попросили выйти из авиалайнера. В итоге спортсмен улетел спустя пару часов вместе с командой. Директор "Факела" сказал, что клуб не будет судиться с "Победой", так как перевозчик уже и так испортил себе репутацию.