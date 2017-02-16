Сотни миллионов долларов могут потребоваться на перевозку пшеницы

Министерство сельского хозяйства РФ лоббирует снижение цен на экспортную транспортировку зерна железнодорожным транспортом, сообщают «Новые Известия». Накануне на специальном совещании в Совете Федерации представители Минсельхоза предложили «перебросить» ряд зерновых культур из второго тарифного класса Прейскуранта 10-01 в первый.

По мнению экспертов, такие действия с зерновой номенклатурой приведут к существенному снижению базовой цены логистики. Такой механизм потребует около 200 миллионов долларов вложений из бюджета, полагают наблюдатели.

Ведомство не располагает средствами для компенсации выпадающих расходов, заверили в Минсельхозе РФ. При этом глава управления по тарифам ЦФТО ОАО «РЖД» Ирина Ажикина уточнила: в данный момент вопрос предоставления скидок при транспортировке зерна железной дорогой на экспорт в компании не рассматривается. По её словам, изменение Прейскуранта 10-01 – весьма непростое и длительное по времени мероприятие. Разница в тарифах перевозки между классами составляет в зависимости от расстояния 25 – 45 процентов. Это может грозить уменьшением доходной базы компании «РЖД». Поэтому участники логистического рынка хотят понять, кто будет компенсировать финансовые убытки.

Министерство финансов проинформировало: в бюджете средства на компенсацию не числятся. Компании-перевозчики между тем уточнили – механизмы получения дополнительных скидок никто не отменял.

В упомянутом Прейскуранте 10-01 давно указаны солидные скидки при перевозках зерна на дальний километраж. Вводились бонусы (до 50 процентов) специально для того, чтобы участникам рынка облегчить экспортные операции. По мнению перевозчиков, регулировать затраты скидками в рамках так называемого тарифного коридора гораздо прагматичнее.

Олег Рогачёв, член совета директоров Российского зернового союза, убеждён, что гарантированные объёмы перевозок от производителей и Минсельхоза стали бы аргументом в пользу заранее предусмотренных скидок:

«На всех этапах логистической инфраструктуры, включая терминалы, железную дорогу, перегрузочные комплексы, за счёт гарантированного увеличения объёмов можно уменьшить стоимость хотя бы на 100 рублей за тонну. Такой вариант был бы более эффективной мерой поддержки производителя зерна, чем перевод зерна в другой класс, за который к тому же придётся раскошелиться из бюджета». Помимо этого, эксперты рынка заметили: для получения стабильных скидок нужно юридически гарантировать объёмы перевозок. А в случае их невыполнения скидки придётся вернуть. Однако никто не даёт гарантий, что министерство сельского хозяйства и производители при подобном раскладе возьмут на себя такую ответственность.