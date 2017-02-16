В Петербурге трактор пытался потушить горящий грузовик

Прохожие на улице Федора Абрамова в Санкт-Петербурге стали очевидцами того, как грузовик с загоревшейся кабиной пытались потушить с помощью трактора, информирует utro.ru.

Около часа дня кабина грузовой машины загорелась на одной из улиц Петербурга неподалеку от жилого дома. Помочь грузовику попытался трактор, который начал засыпать горящий транспорт из ковша песком. Один из очевидцев событий снял видео необычной спасательной операции.

Однако, несмотря на попытки, спасти грузовик не удалось. К моменту прибытия пожарных у машины целиком выгорела кабина.