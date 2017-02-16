В Москве улицу назовут именем убитого в Турции российского посла

Другая улица будет носить имя кубинского революционера Фиделя Кастро

Одна из улиц столицы будет названа в честь посла Андрея Карлова, застреленного в Турции. Другая улица будет носить имя кубинского революционера Фиделя Кастро. Соответствующие постановления утверждены властями столицы. Об этом пишет utro.ru.

Именем Карлова решили назвать один из проездов района Дорогомилово. Имя кубинского лидера будет присвоено площади, находящейся на пересечении улиц Новопесчаная и 2-я Песчаная.

Андрей Карлов погиб в декабре 2016 года на фотовыставке в столице Турции от выстрела в спину, который произвёл террорист.

Фидель Кастро скончался в 90-летнем возрасте в ноябре прошлого года.