В России долги по зарплате выросли до 3 млрд рублей

В январе текущего года задолженность по зарплате выросла на 19 %

По данным на начало февраля российские работодатели задолжали своим сотрудникам больше трёх миллиардов рублей. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на информацию Росстата.

В январе текущего года задолженность по зарплате выросла на 19 процентных пунктов в сравнении с прошлым месяцем, т.е. на 507 миллионов рублей.

В подавляющем большинстве случаев долги объясняются тем, что у организаций-должников нет денег для выплат зарплаты своим работникам.