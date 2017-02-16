Установлена причина поломки президентского самолёта Ил-96

Самолёт не вылетел из-за того, что в лайнере отказали два компонента блока зажигания двигателя

Осенью прошлого года входящий в авиаотряд президента РФ самолет Ил-96, на борту которого находились журналисты, не смог вылететь из аэропорта Лиссабона. Инцидент случился, когда журналисты летели на саммит АТЭС, проходивший в Перу. Эксперты установили причину поломки. Об этом пишет utro.ru.

Самолёт не вылетел из воздушной гавани столицы Португалии из-за того, что в лайнере отказали два компонента блока зажигания двигателя. Производители сломавшегося блока удивлены, поскольку этапы изготовления двигателей находятся под контролем военных.

Поскольку устранить поломку не получилось на месте, то журналисты на 22 часа опоздали на саммит.