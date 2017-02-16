Российские туристы потянулись за границу впервые с 2014 года

В Минкультуре рассчитывают на рост спроса на внутренний, въездной и выездной туризм

Замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила о том, что россияне впервые с 2014 года начали интересоваться путешествиями за рубеж, информирует utro.ru.

По словам Аллы Маниловой, в Минкультуры России после получения итоговых данных по 2016 году впервые за два года ждут увеличения выездного туризма из России.

Заместитель министра добавила, что в ведомстве рассчитывают на рост спроса на внутренний, въездной и выездной туризм.