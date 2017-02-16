В Москве старшеклассники сломали руки 11-летнему школьнику

Пострадавший уверял, что увечья он получил во время игры

В московской школе №1488 на проспекте Вернадского четверокласскику сломали обе руки во время игры в раздевалке, пишет utro.ru.

Как рассказал четвероклассник, толпа школьников избила его во время игры в раздевалке. У 11-летнего Александра оказались сломаны обе лучевые кости и кости предплечья.

Мальчика сразу после занятий доставили в детскую поликлинику. Его мать подала в полицию заявление об избиении сына.

По факту произошедшего сотрудники полиции начали доследственную проверку.