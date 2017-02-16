Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня

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Предложение разработали в аппарате правительства
|Фото: 360tv.ru
Предложение о поощрении россиян, сделавших прививку от гриппа, трехдневным отпуском, разработали в аппарате правительства, информирует utro.ru.
Инициативу поощрять граждан России, привившихся от гриппа, тремя выходными днями уже направили для рассмотрения в Роспотребнадзор, а также Минздрав и Минтруд РФ.
Автором идеи выступил сенатор Вадим Тюльпанов. По его сведениям, ежегодно все больше работников в сезон эпидемии ОРВИ и гриппа берут больничные по болезни. Экономике страны это наносит серьезный ущерб, а вирус все еще остается смертельной болезнью, поскольку случаи летального исхода происходят до сих пор.
Тюльпанов предложил действовать на упреждение последствий. Каждому работнику, сделавшему прививку от гриппа, по его мнению, нужно прибавлять к оплачиваемому отпуску три дополнительных дня. Также инициатива предусматривает возможность давать работникам разное количество выходных дней по согласованию с работодателями.
Правильно)) Подопытным кроликам тоже надо отдыхать. Какой у нас следующий грипп?? Собачий? Хомячковый? Время для подготовки у вас есть))))
Смотрите конституцию. Дискриминация по любому признаку недопустима!
Да работодатели сроду на такое не пойдут!
А что так вакцины много, что готовы и отпуск дать, лишь бы ее употребить?? Понаделали, девать некуда??
Не, что-то подозрительно все это, небось хотят все население зачипировать под предлогом прививки от гриппа. А фиг вам, не пройдет!)))))
Как с собакой Павлова обращаются. Укольчик-конфетка. Засадить бы этому сенатору весь запас вакцины и дать пожизненный отпуск.
Дык существуют сотни прививок и вакцин от разных болезней. Отпусков не хватит отлеживаться после каждой