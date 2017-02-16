Российские олимпийцы возвращают медали

Российские спортсмены, лишенные медалей Олимпиады, начали возвращать их в Международный олимпийские комитет, информирует utro.ru.

98 из 1243 допинг-проб участников пекинской и лондонской Олимпиад по итогам перепроверок тестов показали положительные результаты. По общим итогам сборная России лишилась 13 медалей Олимпиады в Пекине 2008 году и пяти наград, завоеванных на лондонской олимпиаде 2012 года.

Первым российским спортсменом, сдавшим медаль в МОК, стал бегун Антон Кокорин. На пекинских Играх он получил бронзу в эстафете четыре по 400 метров.