В РФ принят закон о бессрочной приватизации жилья

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает всем гражданам РФ, включая дальневосточников, бессрочно и бесплатно приватизировать жильё. Об этом пишет utro.ru. Новый законопроект делает недействительным положение Жилищного кодекса РФ о том, что срок бесплатной приватизации завершается 1 марта текущего года. Как считает спикер Совфеда Валентина Матвеенко, это нововведение является правильным, поскольку теперь у граждан страны есть равные условия приватизации жилья.

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