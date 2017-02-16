В Москве будет показан фильм о собаках-смертниках во время ВОВ

В Москве в честь Дня защитники Отечества будет показан фильм "Пес рыжий" о собаках-камикадзе, которые были обучены уничтожать фашистские танки во время ВОВ. Об этом пишет utro.ru.

Основу сценария фильма составляет произведение советского писателя Виктора Крюкова "Рыжий солдат", которая повествует о животных, помогавших в войне.

Известно, что кинологи армии Советского Союза обучали собак-камикадзе взрывать вражескую боевую технику. За время ВОВ животные уничтожили больше 300 фашистских танков.

В картине режиссёра Александра Басаева сыграли российские, белорусские и американские актёры. Премьера фильма состоится 23 февраля в Центральном доме кино.