На сайте МИД РФ появятся фейковые новости иностранной прессы

Ложные новости о России появятся вместе с первоисточником, в котором уже озвучена официальная позиция РФ по той или иной теме

Внешнеполитическое ведомство России будет размещать на своём сайте новости иностранных СМИ, которые не соответствуют правде. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Помимо фейковых сообщений зарубежной прессы, на сайте будут публиковаться аналогичные заявления представителей разных стран мира.

Как сообщила Захарова, ложные новости о России появятся вместе с первоисточником, в котором уже озвучена официальная позиция РФ по той или иной теме.