В Свердловской области охотники застрелили 11 волков

Жители города Тавда объединились, чтобы убить волков, которые терроризировали деревни. Хищники загрызли шесть собак. В результате охоты 11 зверей были застрелены. Об этом пишет utro.ru.

Из-за волков жители деревень Тагильцы и Ленино перестали выходить из дома в тёмное время суток. Собаки-волкодавы не смогли справиться со зверями: шесть домашних животных, сидевших на цепи, бесследно исчезли. Скорее всего, их утащили волки.

Деревенские жители попросили помощи у горожан. Охотники из города Тавда объединились, чтобы найти и пристрелить хищных животных. В течение нескольких дней было уничтожено 11 волков. По словам охотников, следы двух сбежавших волков ведут в направлении Тюменской области.

После расправы жители деревни больше не видели волков.