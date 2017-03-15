Установлен виновник крупного ДТП на МКАД

Ранее Mercedes CLS врезался в фуру MAN, после чего в опрокинутый грузовик въехали иномарки Nissan и KIA

Виновником массовой аварии на МКАД 15 марта назван Игорь Ишаев - внук экс-губернатора Хабаровского края.

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева назван виновником аварии на МКАД с участием четырех машин, пишет utro.ru 15 марта. Именно его Mercedes CLS врезался в фуру MAN, после чего в опрокинутый грузовик въехали иномарки Nissan и KIA.

Игорь Ишаев находится в больнице с переломом ключицы. Известно, что его дед Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, являлся министром по развитию Дальнего Востока и полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе.