Установлен виновник крупного ДТП на МКАД

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Ранее Mercedes CLS врезался в фуру MAN, после чего в опрокинутый грузовик въехали иномарки Nissan и KIA
|Фото: megatyumen.ru
Виновником массовой аварии на МКАД 15 марта назван Игорь Ишаев - внук экс-губернатора Хабаровского края.
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева назван виновником аварии на МКАД с участием четырех машин, пишет utro.ru 15 марта. Именно его Mercedes CLS врезался в фуру MAN, после чего в опрокинутый грузовик въехали иномарки Nissan и KIA.
Игорь Ишаев находится в больнице с переломом ключицы. Известно, что его дед Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, являлся министром по развитию Дальнего Востока и полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе.
Восток медиа вам стыдно не знать кто у нас уже три года является полномочным представителем президента
А это не ДВ журналисты писали, они бы расписали пободрее. А Москва - далеко. . .
Вован, читай внимательно. Написано же ясно - являлся а не есть полномочный представитель. Что касается внука - то, видимо такой же беспредельщик как его отец Дима, который не вылазил с крупных и громких скандалов. Причина - деньги и вседозволенность. Мреседес в 23 года.