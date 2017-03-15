ЛДПР предлагает отметить присоединение Крыма амнистией

Документ внесут на рассмотрение в Думу 16 марта

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли предложение отметить третью годовщину воссоединения России с Крымом и Севастополем массовой амнистией.

В связи с годовщиной воссоединения депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект, пишет 15 марта utro.ru. По нему в честь праздничной даты предложат амнистировать отдельные категории осужденных: инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных родителей, а также лиц, совершивших нетяжкие преступления.

Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов уточнил, что документ «Об объявлении амнистии по случаю трехлетия вступления Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации» внесут на рассмотрение в Думу 16 марта.