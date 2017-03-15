В ХМАО произошло смертельное ДТП

13 марта около десяти утра на трассе между Нижневартовском и Радужным в аварии погиб водитель Fiat, пишет megatyumen.ru.
На 72 километре нижневартовской трассы столкнулись автомобили Fiat и «Нива». По данным очевидцев, иномарка пыталась пойти на обгон, но вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с отечественной «Нивой» лоб в лоб.
Водитель итальянского автомобиля скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Сообщается, что водитель встречной машины в результате аварии получил травмы различной степени тяжести.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет УМВД по ХМАО.
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