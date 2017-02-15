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В Хабаровском крае и Карелии чиновники плохо общаются с журналистами: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае и Карелии чиновники плохо общаются с журналистами

В Хабаровском крае и Карелии чиновники плохо общаются с журналистами
В Госдуме предложили наказывать должностных лиц рублём
вчера, 17:00
Общество | Россия
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Фото: pixabay.com

Группа депутатов Государственной Думы предлагает увеличить штрафы для должностных лиц, которые отказываются предоставлять информацию журналистам, озвучивают её не вовремя или в искажённом виде. Авторами законопроекта выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и его коллеги из фракции ЛДПР. Они направили соответствующее заявление председателю Госдумы Вячеславу Володину. В пояснительной записке к проекту в качестве примеров фигурируют Карелия и Хабаровский край.

Народные избранники в своей инициативе опираются на федеральные законы «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и «О средствах массовой информации». В соответствии с первым нормативом, срок ответа на обращение гражданина не должен превышать пяти дней, а журналистам чиновники обязаны ответить на запрос информации в течение семи дней. При этом отказ в предоставлении данных допускается лишь в том случае, если они содержат сведения, составляющие государственную, коммерческую или другую особо охраняемую законом тайну. Кроме этого, должностные лица могут отсрочить предоставление информации, если не могут подготовить ответ в срок. При этом чиновники обязаны уведомлять о том, что им нужно дополнительное время, в течение трёх дней.

«<…> на практике зачастую информация предоставляется либо в сроки, существенно превышающие 30 дней, либо под видом информации представляется «отписка». Нередки случаи отказа в предоставлении информации без какого-либо обоснования. Конфликты по вопросам предоставления информации по запросам редакции зачастую являются предметом рассмотрения судебных инстанций (Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 23 марта 2012 года по делу № 33 а 323/12, кассационное определение Хабаровского краевого суда от 3 февраля 2012 года по делу № 33-690/12 и др.)»*, — говорится в пояснительной записке, адресованной Володину.

Депутаты Государственной Думы считают, что отказ или необоснованное затягивание сроков в предоставлении информации связаны с тем, что соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях устанавливает общую ответственность за это в виде невысоких размеров штрафа для должностных лиц: от одной до трёх тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают ввести повышенные санкции для чиновников — от двадцати пяти до тридцати тысяч рублей. Размер штрафа, по мнению народных избранников, обусловлен тяжестью данного правонарушения — из-за этого значительный круг граждан России может недополучить актуальную общественно значимую информацию через СМИ.

*по делу № 33 а 323/12 следует читать как по делу № 33-323/2012 — опечатка в тексте пояснительной записки (прим. ред.)

 
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Комментарии
  • Одессей  (сегодня, 03:07 )

    Ну в принципе правильно - имей такие СМИ или таких губернаторов и СМИ Клинтон, то и врагов не надо!



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