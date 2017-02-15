ФСБ и СКР России провели совместный обыск в Ростуризме

Обыски в Ростуризме прошли в рамках проверки работы действующего советника главы ведомства Евгения Кудели

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России совместно провели обыски в Федеральном агентстве по туризму, пишет телеканал “360”.

Обыски в Ростуризме прошли в рамках проверки работы действующего советника главы ведомства Евгения Кудели, проведенной им на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Этот пост он занимал вплоть до июля 2016 года. Куделя, по информации источника, был задержан по итогам мероприятий.

В пресс-службе Ростуризма рассказали, что представители правоохранительных органов проводили соответствующие мероприятия, однако это не было связано с деятельностью ведомства.

В самом ведомстве арест Кудели комментировать отказались, перенаправив вопрос в правоохранительные органы.