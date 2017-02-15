В Кемеровской области мужчина переодетый в женщину ограбил продавщицу

26-летний мужчина, переодетый цыганкой, обходил магазины в городе Полысаево Кемеровской области и предлагал провести магический обряд, пишет телеканал “360”. Одна из работниц торговых точек согласилась отдать ему всю выручку из кассы, что составило сумму в 38 тысяч рублей, а также некоторое количество продуктов. В обмен «цыганка» проговорила несколько заклинаний над волосом жертвы в подсобке магазина.

На следующий день женщина заподозрила, что ее обманули, и обратилась в отделение полиции. Стражи правопорядка изучили запись с камеры видеонаблюдения и обратили внимание на щетину «цыганки».

Подозреваемого обнаружили быстро – в отделение полиции его доставили в том же наряде, в котором он накануне совершил преступление. 26-летний мужчина, как выяснили стражи порядка, ранее уже был судим за мошенничество с переодеванием.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Мошенничество».