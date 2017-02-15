В Москве около МГУ снег убирал голый дворник

Голый дворник был замечен 14 февраля рядом с биологическим факультетом МГУ

Очевидцы запечатлели на территории Московского Государственного Университета обнажённого мужчину, который убирал снег. Об этом пишет utro.ru.

Голый дворник был замечен 14 февраля рядом с биологическим факультетом МГУ. Отсутствие одежды на мужчине привлекло внимание случайных прохожих, которые запечатлели дворника на видео и фото. Некоторые очевидцы предположили, что мужчина проиграл спор и теперь выполняет наказание.

Другие свидетели заметили, что мужчина пытался лопатой вывести буквы любовного послания, которое, скорее всего, адресовано студентке МГУ. Видимо, чтобы ещё больше удивить возлюбленную, мужчина решил обнажиться.

