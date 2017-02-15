В зоопарке Москвы кролик укусил двухлетнюю посетительницу

После инцидента девочке назначили курс уколов от бешенства

Девочка пострадала от укуса кролика в контактном зоопарке Москвы, пишет utro.ru.

Родители двухлетней девочки рассказали, что кролик укусил их дочь, когда она пыталась покормить животное. Пока за девочкой приглядывал отец, животное вело себя спокойно. Однако стоило мужчине отвернуться, ситуация вышла из-под контроля.

Мама пострадавшей рассказала, что ее дочь громко кричала, а палец оказался прокушен и сильно кровоточил. По мнению женщины, ее дочь могла остаться без пальца.

Сотрудники зоопарка объясняют резкую реакцию кролика настойчивостью самой посетительницы. По их словам, девочка была агрессивна и мучила животное.

Отдельно в зоопарке подчеркнули, что в целях безопасности всем животным срезают когти и зубы.

После инцидента девочке назначили курс уколов от бешенства.

