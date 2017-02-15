В Москве воры катались на угнанной уборочной машине

Двое мужчин угнали машину для уборки дорог в Москве, чтобы покататься по городу, пишет utro.ru.
Одна из московских компаний передала в полицию сообщение об угоне служебного транспорта, а именно – вакуумно-уборочной машины, стоимость которой превышала два миллиона рублей.
Полицейские отыскать пропавший транспорт и задержали его угонщиков всего за 15 минут. Машина обнаружилась на соседней улице. Угонщиками оказались 27-летние приезжие из Пензенской области, оба в прошлом судимые.
По факту угона заведено уголовное дело.
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