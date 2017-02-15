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В Тюмени женщину лишили прав на 2,5 года за вождение в пьяном виде: РИА "Восток-Медиа"
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В Тюмени женщину лишили прав на 2,5 года за вождение в пьяном виде

В Тюмени женщину лишили прав на 2,5 года за вождение в пьяном виде
В ноябре прошлого года девушка была лишена прав на 1,5 года и оштрафована на 30 тысяч рублей
сегодня, 02:18
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

В Тюмени 24-летняя девушка, лишённая прав за езду в нетрезвом состоянии, вновь попалась на аналогичном нарушении. Суд лишил автоледи водительского удостоверения на 2,5 года и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

В ноябре прошлого года девушка была лишена прав на 1,5 года и оштрафована на 30 тысяч рублей за то, что управляла автомобилем в пьяном состоянии. Но спустя несколько месяцев тюменка вновь повторила своё нарушение.

В середине января девушка была в гостях и распивала там алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, тюменка решила съездить за добавкой. На одной из дорог города автоледи за рулём Chevrolet Cruze остановили инспекторы ДПС, которые сразу отметили алкогольный запах, исходящий от водителя. Еле стоявшая на ногах девушка наотрез отказалась от медицинского освидетельствования. Когда она была доставлена в наркологический диспансер, то алкотестер показал наличие алкоголя в крови нарушительницы.

Теперь тюменка лишена прав на 2,5 года и должна выплатить 200 тысяч штрафа.

 
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