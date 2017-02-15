В Тюменской области на "зебре" сбили двух пешеходов

В Тобольске 13 февраля произошло два ДТП, при которых на пешеходных переходах были сбиты два человека. Об этом пишет megatyumen.ru.

Сначала водитель автомобиля Peugeot врезался в 49-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по "зебре". А чуть позже отечественный автомобиль врезался в 25-летнюю девушку, которая в момент аварии находилась на пешеходном переходе. Обе пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.