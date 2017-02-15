В Приамурье от метанола умерли три человека

Правоохранители ведут расследование и выясняют, как суррогатное спиртное попало к потерпевшим

В Приамурье двое мужчин и одна женщина стали жертвами отравления метиловым спиртом, который содержался в суррогатном алкоголе. Об этом пишет megatyumen.ru.

После застолья, на котором трое жителей Приморья употребляли суррогатный алкоголь, все ощутили ухудшение самочувствия. Двое мужчин впали в кому и были госпитализированы, но позже умерли от отравления. 26-летняя девушка скончалась в квартире.

Правоохранители ведут расследование и выясняют, как суррогатное спиртное попало к потерпевшим.

В прошлом году в Иркутске от употребления суррогата, в котором находился метанол, скончались более 70 человек.