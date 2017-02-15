Школы РФ во время ЕГЭ могут оборудовать блокираторами сотовой связи

На закупку оборудования нужно будет потратить от 55 до 550 миллионов рублей

Российские школы в период проведения ЕГЭ могут быть оборудованы глушителями мобильной связи. Госкомиссия по радиочастотам планирует дать согласие на такую меру. Об этом пишет megatyumen.ru.

О планах установить в школах блокираторы радиосигнала заявили сотрудники нескольких сотовых операторов. Ранее Рособрнадзор рекомендовал регионам оборудовать школы системами подавления связи в период проведения экзаменов во избежание списываний.

Что касается операторов связи, то они выражают опасение по поводу того, что глушилки в школах могут привести к потере сигнала и на близлежащей к учебному заведению территории. Как сообщил представитель компании Tele2, вряд ли можно настроить блокираторы так, чтобы связь подавлялась только лишь в здании школы, но не за её пределами.

Как отмечают эксперты, с учётом того, что один блокиратор стоит в среднем от 10 до 100 тысяч рублей, а экзамен в 2017 году будет проходить в 5500 российских школах, то на закупку оборудования нужно будет потратить от 55 до 550 миллионов рублей.