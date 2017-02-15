Путин назначил нового губернатора Рязанской области

Президент РФ Владимир Путин поставил на пост губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Об этом пишет utro.ru.

Путин встретился с Любимовым и сообщил ему о новом назначении. Президент положительно оценил опыт Любимова в управлении Калужской областью и пожелал новому губернатору быть ближе к народу, прислушиваться к людям и решать их проблемы.

В прошлом Любимов был главой Минэкономразвития Калужской области и заместителем губернатора этого региона.