В Архангельске подросток с поварешкой ограбил соседей

Полиция задержала 16-летнего подростка из Архангельска, которого подозревают в том, что он ограбил соседей, избив их поварешкой, пишет utro.ru.

Полицейские Архангельска задержали по подозрению в грабеже 16-летнего подростка. По предварительным данным, вечером 11 февраля он проник в комнату соседей по коммунальной квартире. Там под угрозами он отобрал у них около 11 тысяч рублей, а также два мобильных телефона и обогреватель.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по области отметили, что в ходе ограбления несовершеннолетний подозреваемый избил соседей. Подросток нанес им множественные удары ногами, руками, а также металлической поварешкой по голове.

При обыске сотрудники полиции обнаружили на месте жительства молодого человека украденный обогреватель. Подозреваемый отказался признавать вину в произошедшем.