Тюменская биатлонистка Виктория Сливко стала чемпионкой России

Спортсменка из Тюмени Виктория Сливко получила золотую медаль по итогам финала суперспринта по биатлону. Об этом пишет megatyumen.ru. Второе и третье место пьедестала почета заняли соответственно Ольга Шестерикова и Анастасия Толмачева, которые тоже из Тюмени. В мужском суперспринте победил Вадим Филимонов из Ханты-Мансийского АО. Его земляк Петр Пащенко взял бронзу. Удмуртский биатлонист Дмитрий Шамаев занял второе место.

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