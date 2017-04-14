В Тюменской области две матери попали в колонию за неуплату алиментов

Две жительницы Тюменской области оказались в колонии после того, как были приговорены из-за неуплаты алиментов к исправительным работам, но уклонились от отбывания наказания. Об этом пишет megatyumen.ru.

Одна из осужденных отдала своего сына на воспитание матери и не выплачивала ребенку четверть своего заработка, как положено по закону. В 2016 году ее долг достиг 780 тысяч рублей, за что она была приговорена судом к 10 месяцам исправительных работ. Но женщина отказалась отбывать наказание и была осуждена на 2,5 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Вторая осужденная не выплачивала алименты двум сыновьям, которые воспитывались в приемной семье. Ее долг достиг 960 тысяч рублей. Суд приговорил правонарушительницу к шести месяцам исправительных работ, но она не стала отбывать наказание и была осуждена на два месяца лишения свободы в колонии.